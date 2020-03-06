Борисова обвинила Успенскую в давлении на больную дочь

06.03.2020, 3:44, Разное

Телеведущая рассказала, что присутствовала на одном из шоу, где обсуждали проблему в отношениях певицы и ее дочери. Как отметила блондинка, ей удалось лично пообщаться с девушкой. Выяснилось, что ребенок артистки проходила лечение от наркозависимости на Самуи, где в свое время восстанавливала рассудок Дана Борисова. «Она от марихуаны там выздоравливала. Я даже в прошлом феврале летала туда к ребятам пообщаться, отдохнуть, и видела ее там», – рассказала Дана.

Девушка прониклась историей Татьяны Плаксиной, когда выступала экспертом на одной из передач, посвященных ее конфликту со звездной матерью. Также она уточнила, что посмотрела скандальное интервью Любови Успенской у Ксении Собчак, во время которого певица убежала из студии в слезах. Как отметила Дана Борисова, в целом ей ближе позиция дочери, однако мнение артистки она также уважает. «Я все равно за молодежь. Тем более у меня ситуация схожая с Таней, у нее тоже наркотическая зависимость, и она со мной в одном центре была. Успенская мне кажется слишком авторитарной, давит на нее», – поделилась своей позицией ведущая.

Также Борисова посоветовала родственницам все же найти путь к примирению. Первый шаг должен сделать тот, кто сознательнее, уверена собеседница «Дни.ру». «В данной ситуации мать умнее, потому что дочь, мы видели, и сейчас выкладывает какие-то прямые эфиры неадекватные. У нее действительно проблемы со здоровьем из-за этой всей трагедии», – с сочувствием отметила Борисова.

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 4 Янв 2020 в 12:28 PST