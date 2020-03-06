Шварценеггер хочет отсудить у россиян 10 миллионов долларов

06.03.2020, 3:44, Разное

Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер намерен взыскать десять миллионов долларов с российской компании из Перми. Предприятие специализируется на производстве человекоподобных роботов, передает Vse42.ru.

Поводом для обвинений стало незаконное использование образа артиста. Облик Шварценеггера получил один из андроидов – модель Robo-C. Пермские инженеры начали производить его в прошлом году. Однако представители компании утверждают, что не получали никаких исков.



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