Известны подробности устройства первых биороботов

06.03.2020, 3:42, Новости дня

Научные сотрудники университетов Веромнта и Тафтса сообщили, что из живых клеток им удалось создать ксеноботов – микроскопических роботов.

Команда ученых поделилась подробностями своей разработки, ведь представленные ими ксеноботы являются первыми микроскопическими роботами такого типа. Они отметили, что пока в реальной жизни роботы выглядят подобно неуклюжим механизмам из металла или пластика, которые с трудом способны взаимодействовать с окружающей средой, людьми и даже роботами. Эти живые организмы являются полностью программируемыми, при этом они имеют размеры всего около 1 миллиметра.

По мнению специалистов, несмотря на то, что роботы из живых клеток являются первыми в своем роде, они уже способны решать сравнительно широкий спектр задач. Искусственный интеллект, созданный специально под роботов, моделирует совместную работу огромного количества клеток кожи.