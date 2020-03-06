Сенатор Ромни может сорвать усилия республиканцев по поиску компромата на Байденов

06.03.2020, 3:17, Новости дня

Усилия Республиканской партии в отношении выдачи повестки с требованием предоставить документы, касающиеся бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, могут быть сорваны из-за подозрений по крайней мере одного сенатора-республиканца в политической мотивации этого требования. Об этом в четверг сообщило издание Politico.

В следующую среду в Комитете по национальной безопасности Сената пройдет голосование о выдаче повестки в отношении компании, занимающейся связями с общественностью Демократической партии, с требованием предоставить документы, касающиеся расследования о конфликте интересов, которое ведется против Байденов комитетом.

Однако член комитета, сенатор-республиканец Митт Ромни, намекнул сегодня на то, что он проголосует против выдачи повестки, отметив, что расследование комитета может носить политический характер, учитывая возросшие шансы Байдена на то, чтобы стать кандидатом в президенты от демократов.

«Нет сомнений, что это выглядит не очень хорошо», — сказал Ромни в беседе с журналистами, добавив, что он все еще «думает» о том, как он проголосует

У республиканцев в комитете есть небольшое преимущество (8 против 6), и если хотя бы один сенатор-республиканец присоединится к демократам, это означает, что голоса распределятся поровну (7 против 7), что сорвет усилия по выдаче повестки.

Сомнения Ромни, скорее всего, усилились в четверг после того, как в среду президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что он поднимет этот вопрос, если Байдена номинируют кандидатом на президентских выборах от демократов.

В четверг Ромни заявил, что комитет не должен вообще заниматься этим вопросом.

«Я бы предпочел, если бы расследования проводились независимым, неполитическим органом», — заявил Ромни, пошедший против партии во время голосования о виновности Трампа в ходе слушаний об импичменте.

Председатель комитета, республиканец Рон Джонсон отказался комментировать слова Ромни, но заявил, что он не видит «ни одной причины, по которой кто-нибудь выступит против» выдачи повестки, требующей от компании Blue Star предоставить документы о роли Хантера в правлении украинской энергетической компании Burisma. Это первая повестка в расследовании, которое ведется комитетом.

Главный демократ в комитете, сенатор Гари Питерс, выступил против расследования и против выдачи повестки.

Питерс выразил сомнения в достоверности информации, которую получит комитет – в частности, он предположил, что это может являться частью дезинформационной кампании, ведущейся Россией. Несколько республиканцев, в частности председатель Комитета по разведке Ричард Барр и председатель Юридического комитета Линдси Грэм выразили схожие опасения.

«Честно говоря, Комитет по национальной безопасности должен больше фокусироваться на вопросах, относящихся к национальной безопасности», — сказал Питерс. Отвечая на вопрос о том, смогут ли демократы преодолеть усилия республиканцев, он сказал: «Думаю, это неясно. Я не знаю, как все сейчас развернется».