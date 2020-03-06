Судья раскритиковал версию доклада Мюллера, представленную генпрокурором Барром

06.03.2020, 3:17, Новости дня

Федеральный судья в четверг подверг резкой критике версию отчета спецпрокурора Роберта Мюллера, представленную генпрокурором Уильямом Барром, заявив, что в своих выводах Барр предоставил «искаженную» и «вводящую в заблуждение» версию отчета, и не заслуживает доверия по данному вопросу.

Судья Реджи Уолтон заявил, что Барру нельзя доверять, сославшись на «несоответствия» между заявлениями Барра об отчете в тот момент, когда документ был секретным, и его содержанием, которое представляло в невыгодном свете президента Трампа. Судья Уолтон сказал, что «отсутствие объективности» ставит под сомнение «авторитет генпрокурора Барра и, в свою очередь, показания подконтрольного ему ведомства» в суде.

Судья приказал Минюсту США в частном порядке показать ему фрагменты отчета, которые подверглись цензуре при публикации, чтобы он смог независимо проверить утверждения ведомства. Постановление было вынесено по иску о свободе информации, авторы которого добиваются предоставления им полной версии отчета.

«Суду было бы нечестно прийти к выводу, что редакция отчета Мюллера в соответствии с Законом о свободе информации не испорчена действиями и представлением генпрокурора Барра», — говорится в заключении судьи Уолтона, назначенного на этот пост президентом Джорджем Бушем в 2001 году.

Иск базируется на запросах, которые были сделаны Центром электронной частной информации и Джейсоном Леопольдом, репортером издания BuzzFeed News.