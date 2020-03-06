Блогер рассказал о влиянии коронавируса на стоимость iPhone

06.03.2020, 3:07, Разное

Распространение коронавируса влияет как на стоимость смартфонов iPhone и Samsung, так и на индустрию, в целом. О ситуации на эту тему рассуждал блогер Wylsacom.

Американские издания, ссылаясь на сообщение представителей «яблочной» корпорации, заявили о предстоящей нехватке популярных смартфонов iPhone, которые необходимо направить на замену. Также заокеанский производитель отметил наличие дефицита определенных запчастей и комплектующих для данных мобильных устройств. Соответственное положение дел связали с распространением коронавируса на территории Китая и вне пределов этого азиатского государства.

Сложная обстановка привела к закрытию торговых точек, включая и монобрендовых. Подрядные организации в настоящий момент находятся на карантине, а фирмы Pegatron и Foxconn ныне трудятся в особом режиме. Это отдельно скажется на процессе изготовления новых девайсов и спровоцирует дефицит уже имеющихся на мировом рынке. Между тем, как считает блогер Wylsacom, все это вряд ли скажется на стоимости смартфонов в чистом виде, перемены возможны на сером рынке. Опасная эпидемия внесла свои коррективы в работу IT-гигантов. Например, Google отменила конференцию, но она пройдет в онлайн-режиме.