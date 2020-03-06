Путин усомнился в том, что половина молодежи хочет уехать из России. Но это подтверждают разные соцопросы

06.03.2020, 3:05, Новости дня

В девятом эпизоде проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» интервьюер Андрей Ванденко задал президенту вопрос о социологическом исследовании, согласно которому половина молодых россиян хотят покинуть страну. Путин ответил:

«Ох, соцопросы тоже разные бывают, и целевые группы тоже бывают разные. Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться. Я уже говорил, что таких становится все больше и больше».

Ванденко, очевидно, имел в виду проведенное в сентябре и опубликованное в ноябре 2019 года исследование «Левада-центра», показавшее, что переехать на постоянное место жительства за границу (сумма ответов «определенно да» и «скорее да») хотели бы 53% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.

Со времени предыдущего аналогичного опроса «Левада-центра», прошедшего в мае 2019 года, доля молодежи, желающей переехать в другую страну, резко выросла — с 37% до 53% — и достигла рекордного результата, перекрыв показатель 2011 года. С чем связан такой резкий скачок, пока трудно сказать.

Как верно заметил Путин, соцопросы бывают разные. Так, ВЦИОМ по результатам своего опроса, проведенного в октябре 2019 года, заявил, что уехать из страны навсегда хотели бы меньше 5% молодежи. Расхождение с данными «Левада-центра» более чем десятикратное! Но при этом ВЦИОМ указывает, что 41% хотели бы уехать учиться и/или работать, а когда-либо позже вернуться. «Левада-центр» вопроса о долгосрочном отъезде с последующим возвратом не задавал — по-видимому, резонно полагая, что загадывать на годы вперед в таком вопросе трудно, ведь судьба молодого мигранта может сложиться совершенно по-разному. Так что респонденты «Левада-центра», очевидно, рассматривали отъезд на несколько лет как переезд на постоянное место жительства. Общий процент настроенной на отъезд молодежи у ВЦИОМа несколько меньше, чем у «Левада-центра», но не так уж существенно.

В феврале 2020 года «Независимая газета» сообщила об исследовании холдинга «Ромир», согласно которому доля желающей эмигрировать молодежи значительно меньше — 36%. Странным образом единственной публикацией об этом исследовании на сайте самого «Ромира» оказалась перепечатка статьи из «Независимой», так что подробности его не вполне ясны.

ФОМ не публиковал результаты опросов об эмиграционных настроениях с 2017 года, а в последней по времени публикации в вопросе «Вы лично хотели бы или не хотели уехать за границу навсегда — то есть на постоянное место жительства?» не раскрыл распределение ответов по возрастам, указав лишь, что всего эмигрировать хотели бы 14% (это близко к результатам «Левада-центра»). Такое решение ФОМа выглядит довольно странно, учитывая, что при ответах на другие вопросы того же исследования возрастной состав он не скрывает.

Исследование Gallup, опубликованное в апреле 2019 года, показало, что в возрастной группе от 15 до 29 лет уехать на постоянное место жительства хотят 44%, а в целом по всем возрастам — 20%.

Что же касается заявления Путина о том, что желающих вернуться «становится все больше и больше», то обратимся к регулярно выпускаемым Росстатом бюллетеням «Численность и миграция населения Российской Федерации». Наиболее свежая опубликованная статистика касается 2018 года.

Разумеется, эти данные включают не только россиян, возвращающихся на родину, но и переезжающих в Россию иностранцев. Но так или иначе, сколько-нибудь значительный рост миграции в Россию из стран дальнего зарубежья не наблюдается.