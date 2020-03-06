Элизабет Уоррен выйдет из президентской гонки в США

06.03.2020, 3:05, Новости дня

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен не будет участвовать в президентских США от демократической партии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в окружении политика.

По информации издания, официальное заявление о выходе из гонки Уоррен сделает позже. Об этом сенатор уже рассказала своим сотрудникам. Это решение связано с ее неудачами в ходе всей предвыборной компании.

Как отмечает The New York Times, Уоррен была одним из фаворитов президентских выборов. Она обещала бороться с коррупцией, а также ввести налог на богатство. Однако ей не удалось победить на кокусах ни в одном штате, включая Массачусетс.

По результатам предварительного голосования по выбору кандидатов, прошедшего в 14 штатах, Уоррен сильно отстала от бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора штата Вермонта Берни Сандерса — за нее проголосовали лишь 65 делегатов.

Ранее бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, кандидат от Демократической партии Пит Буттиджич также отказался от участия в выборах президента США. Причиной отказа Буттиджич назвал желание «сплотить Америку для победы над Дональдом Трампом» и намерение «объединить партию и страну».