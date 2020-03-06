Focus — российские олигархи скупают Лондон на «грязные деньги»

06.03.2020, 2:50, Новости дня

Богатые русские активно скупают недвижимость в Лондоне, пишет Focus. При чём зачастую с целью «отмыть грязные деньги». Британцам не нравится засилье олигархов с сомнительной репутацией. К тому же они опасаются роста влияния со стороны России, отмечает немецкое издание.


Reuters

Очень богатые русские «вкачивают» в Лондон большие деньги и скупают там дорогую недвижимость, пишет Focus. Причём зачастую за незаконно нажитые средства, утверждают в неправительственной организации ClampK, которая борется с «клептократами» из России, отмывающими свои деньги в Англии. Многим британцам не нравится засилье олигархов с сомнительной репутацией, отмечает немецкое издание. К тому же они опасаются роста влияния со стороны России.

Из-за шпионских скандалов отношения Москвы и Лондона носят напряжённый характер, но в то же время русские вкладывают в страну большие финансы, продолжает Focus. Нередко как раз с целью «отмыть грязные деньги». При этом высокопоставленные британские политики поддерживают тесные связи с олигархами из России. Самого премьер-министра Бориса Джонсона как-то заметили в компании бывшего шпиона КГБ Александра Лебедева. В декабре он присутствовал на его день рождении. 

К тому же времена, когда богатые русские приезжали с чемоданом денег и за наличные покупали недвижимости, уже прошли, отмечает Focus. Теперь для этих целей они пользуются офшорными компаниями и заграничными банками. Отток капитала из РФ огромен. По данным российского Центробанка страна каждый месяц теряет миллиарды. За один январь — $7,3 млрд.

Власти недовольны тем, что деньги не удаётся удержать. Аналитики видят причину происходящего в проблемах с безопасностью в стране. Те, кто хранят деньги за границей, могут положиться на работающую правовую систему. Впрочем, с устоявшейся в государстве «культурой взяточничества» олигархам нечего опасаться и на родине, по крайней мере, до тех пор, пока они не попадут в немилость Кремля.   



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