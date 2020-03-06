Der Spiegel — Путин и Эрдоган договорились о новом перемирии в Сирии

06.03.2020, 2:50, Новости дня

Президентам РФ и Турции удалось достичь согласия по ситуации в сирийской провинции Идлиб, пишет Der Spiegel. Новое перемирие уже вступило в силу. К тому же планируется создать «коридор безопасности» от Латакии до Алеппо и совместно патрулировать этот регион, рассказывает немецкое издание.



Reuters

Переговоры длились шесть часов, пишет Der Spiegel. И в заключении президенты РФ и Турции смогли достичь согласия по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Главы государств договорились о новом перемирии. По словам главы Кремля Владимира Путина, оно вступило в силу с полуночи этого дня.

Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил договорённости. Обе страны хотят сотрудничать, чтобы обеспечить продолжительное перемирие, заверил он. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также объявил о создании «коридора безопасности» в шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. Этот маршрут связывает между собой Латакию и Алеппо, объясняет издание.

Также Анкаре и Москве удалось договориться о совместном патрулировании региона с 15 марта. В начале встречи Путин прокомментировал убийство десятков турецких военнослужащих на севере Сирии. По его словам, они были убиты по случайности и такого больше не повторится. Эрдоган в свою очередь подчеркнул, что турецко-российские отношения сейчас находятся «на пике».