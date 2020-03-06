В ОПЕК согласовали крупнейшее за 12 лет сокращение добычи нефти из-за коронавируса

06.03.2020, 2:41, Новости дня

Организация стран – экспортеров нефти согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нефть из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении ОПЕК, опубликованном 5 марта.

В ОПЕК входит 14 нефтедобывающих стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

Согласно договоренностям, члены ОПЕК сократят добычу на 1 млн баррелей в сутки, а страны, не входящие в организацию, – на 500 тыс. баррелей в сутки.

«Вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. Прогнозируется, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 480 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 1,1 млн баррелей в сутки в декабре 2019 года», – сообщили в ОПЕК.

Ожидается, что ограничения вступят в силу 1 апреля, отмечает Forbes, и продлятся до конца июня.

Как пишет Reuters, такое сокращение добычи нефти является рекордным со времен финансового кризиса в 2008 году. Агентство уточнило, что если ОПЕК+ (то есть члены ОПЕК и союзники, в том числе Россия) одобрит план, то общий объем сокращений составит 3,6 млн баррелей в сутки, или около 3,6% мирового предложения.

Министры группы ОПЕК+ встретятся в Вене 6 февраля. Как отмечает S&P Global, судьба сделки зависит от России. Министр энергетики РФ Александр Новак должен прибыть на встречу в Австрии.

«У нас нет плана Б. Завтра все будет зависеть от согласия стран, не входящих в ОПЕК. Если они не примут это, у нас не будет сделки», – цитирует издание министра нефти Ирана Бижана Зангане.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заразилось 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались.