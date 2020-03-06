Неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе – Шмыгаль

06.03.2020, 2:41, Новости дня

На территорию оккупированного Крыма с материковой части Украины следует подавать воду. Такое мнение 5 марта в эфире телеканала «1+1» выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантами, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе», – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что в Крыму живут украинцы.

«Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым – это Украина. Мы не собираемся не подавать воду в Украину», – объяснил Шмыгаль.

Ведущая напомнила ему, что в постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым говорят, что вода должна пойти в Крым «только после деоккупации», и спросила, является ли позиция премьера «личной позицией, не согласованной с президентом».

«Мы говорим о той воде, которая может использоваться украинцами для собственных нужд. Конечно, не говорим о воде для военных объектов», – ответил Шмыгаль.

Нардеп от партии «Голос» Юлия Клименко спросила, как эту воду можно разделить, «она же идет из одного канала».

«А как ее различать, если она идет из одного канала?» – переспросил у нее глава правительства.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию «Крым.Реалии», эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода «Крымский титан» оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады нардеп от «Слуги народа» Юрий Аристов заявил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях», вышедшей в эфир 30 января 2020 года.

5 февраля представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.