Главная святыня ислама в Мекке закрыта на санобработку

06.03.2020, 2:32, Новости дня

Из-за коронавируса мечеть аль-Харам, где находится главная святыня мусульман Кааба, закрыта на санобработку, сообщило главное управление по делам Большой мечети и Мечети пророка в Мекке.

Ее закрыли в четверг после вечерней молитвы. Мечеть откроют за час до начала пятничной молитвы, которая будет разрешена только внутри мечети.

Матаф, площадь во внутреннем дворе, где расположена Кааба, опустела впервые в истории. Там тоже идет дезинфекция, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия». 

В стране выявлено пять случаев заражения коронавирусом.

Первый случай коронавирусной инфекции COVID-19 был зафиксирован в Саудовской Аравии 2 марта.



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