Режим прекращения огня вступил в силу в Идлибе
06.03.2020, 2:32, Новости дня
В идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, сообщают информационные агентства.
Договоренности о прекращении боевых действий формально вступили в силу в полночь по местному времени (1.00 мск), передают РИА «Новости» и ТАСС.
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что силы РФ и Турции провели совместное патрулирование в провинции Хасеке.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным они договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе.
В конце февраля произошло обострение ситуации в Идлибе, которое привело к обмену ударами между Турцией и Сирией.
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