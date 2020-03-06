Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

06.03.2020, 2:32, Новости дня

Украине следует возобновить подачу воды в Крым, сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Он заявил, что в Крыму «живут украинцы», поэтому власти Украины «не перекроют воду для украинцев».

«Крым – это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

По мнению нового руководителя украинского кабмина, речь идет о вопросе «гуманитарной ответственности».

Премьер считает, что «неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе», украинские власти «не хотят быть ее авторами». Он подчеркнул, что «это не вопрос торговли» с Россией и «не вопрос бизнеса». Речь идет о подаче воды «для собственных нужд» людей, «а не для промышленных объектов», передает ТАСС.

Шмыгаль также заявил, что готов отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому по многим вопросам, но не верит, что Зеленский может попросить о нарушении закона.

Новый премьер также заявил, что покинет свой пост, если «оправдает надежд украинцев».

Он заявил, что поддерживает введение рынка земли, а вопрос возможности покупки земли иностранцами должен выноситься на референдум.

Шмыгаль во время первого заседания правительства заявил, что власти Украины хотят «еще более качественных и быстрых реформ». Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ и «другими кредиторами», а также продвижение по пути интеграции с ЕС.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.