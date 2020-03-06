В экипаже проверяемого на коронавирус американского лайнера оказались россияне

06.03.2020, 2:32, Новости дня

На борту американского круизного лайнера Grand Princess, который направляется в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, есть россияне, сообщили в компании-операторе судна.

В компании сообщили, что четверо членов экипажа – россияне, передает РИА «Новости».

Российское посольство в США пока не получило подтверждения этой информации от Госдепа.

Напомним, лайнер Grand Princess прекратил тур и направился в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса.