Первые признаки COVID-19

06.03.2020, 2:30, Новости дня

Ученые определили, с каких симптомов чаще всего начинается коронавирусная инфекция COVID-19. Это симптомы – лихорадка и кашель. Исследование было опубликовано в New England Journal of Medicine.

Китайские ученые проанализировали данные 1099 пациентах из 552 больниц, у которых диагноз COVID-19 был подтвержден лабораторно.

Лихорадка (высокая температура) присутствовала почти у 44% пациентов на момент госпитализации и у 88% во время пребывания в больнице. Вторым по распространенности ранним симптомом был кашель – у 67% заболевших. Наиболее редким из симптомов, которые упоминают при описании болезни, была диарея. От нее на ранних стадиях страдали 3,8% больных.

Патологических изменений на снимках, сделанных при помощи компьютерного томографа, не было у 17,9% пациентов с легкими формами болезни и почти у 3% с тяжелым течением инфекции.

«У некоторых пациентов с COVID-19 нет лихорадки и рентгенологических признаков патологии в начале болезни, что затружняет диагноз», — пишут авторы исследования.

Раньше врачи уже описывали симптомы COVID-19. Журнал JAMA 7 февраля опубликовал исследование, которое анализировало признаки болезни у первых 138 пациентов. В качестве самых распространенных симптомов были указаны лихорадка, усталость и сухой кашель. К ним часто присоединяются боль в мышцах и повышенная утомляемость. Нетипичные симптомы (диарея, тошнота) встречались у 10% пациентов.

Серьезные проблемы с дыханием, требующие интенсивной терапии, появились у трети пациентов. Они развивались примерно через 8 дней после появления симптомов.



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