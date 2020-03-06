Мнение: Турецкая социология

06.03.2020, 2:18, Разное


Динамика доверия к Эрдогану с момента неудачного гос.переворота. С начала операции в Идлибе рейтинг просел на 7%
Опрос "Импульс Турции. Февраль 2020" проводила компания Metros Research. Опубликован в Cumhuriyet. В целом, он демонстрирует, что в Турции нет полного доверия к действиям Эрдогана и попытка пропагандистской риторикой сплотить общество вокруг авантюры в Идлибе, не слишком работают.


49% опрошенных против размещения турецких войск в Идлибе. Только 31% поддерживает операцию в Идлибе.


73% процента жителей Турции считают, что страна не готова к крупным стихийным бедствиям. Жалко что не был задан вопрос о готовности государства к войне


70% опрошенных уверены, что сирийские беженцы наносят ущерб турецкой экономике, при этом 60% уверены, что беженцы не вернутся в Сирию и после окончания войны. 77% уверены, что беженцы из Сирии не должны получать турецкое гражданство.

Источник: Colonel Cassad



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