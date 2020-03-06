Давид Манукян рассказал о своей жизни до и после встречи с Ольгой Бузовой

06.03.2020, 2:07, Разное

Давид Манукян пояснил о некоторых подробностях своей жизни. Для влюбленного блогера она разделилась на до и после встречи с Ольгой Бузовой.
Свою первую любовь 16-летний Давид Манукян встретил, занимаясь профессионально бальными танцами. Отношения завершились после полутора лет, а разрыв их стал серьезным потрясением для молодого человека. И хотя позади были триумфальные победы на соревнованиях в РФ и второе место на первенстве мира, Манукян оставил танцы. Последовали истерики, стресс, ухудшение отношений с родителями. Спасением оказалось новое хобби и переезд в Москву, где никому не известный блогер начал свое покорение интернет-пространства. Реклама в Instagram под ником DAVA позволила ему стать материально независимым и обрести новую любовь. На его вышедшую песню «Буду пьяным» обратила внимание Ольга Бузова, пригласив сниматься в клипе «Лайкер». Так произошла встреча, которую Манукян называет судьбоносной. Сближение и влюбленность пришли постепенно, проверить чувства помог и отъезд Бузовой на «План Б».

Совместное проживание они начали в квартире, которую снял блогер «чуть ли не в её доме». Упреки некоторых хейтеров, обвиняющих Манукяна в том, что популярная певица содержит своего возлюбленного, он считает необоснованными. На самом деле бойфренд берет все материальные расходы на себя. К жизни Ольги Бузовой на виду у всех он относится с пониманием. «Она так живет», — объясняет он открытость их отношений и частые фотографии в Сети, которые вызывают восторг поклонников.



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