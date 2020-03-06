В гостях у Бланкета Джексона: экскурсия по первому дому младшего сына Майкла Джексона за 2,6 миллиона долларов

06.03.2020, 1:54, Разное

Бланкет «Биджи» Джексон появляется в лентах новостей не чаще раза в год. После смерти Майкла Джексона в 2009 году Бланкета взяли на воспитание родственники Майкла, в том числе мать певца Кэтрин Джексон, которая всячески оберегала мальчика от публичности. В СМИ его даже прозвали «мальчиком-невидимкой». Бланкет — третий ребенок Майкла Джексона, он появился на свет 22 февраля 2002 года от неизвестной суррогатной матери. От отца мальчик унаследовал темные густые волосы и карие глаза, кроме того, по словам дедушки Джо Джексона, именно он больше всего походит на Майкла характером.

Последний раз папарацци смогли сфотографировать подросшего наследника поп-короля в декабре 2018 года. На редких кадрах Бланкет вместе с кузенами идет из книжного магазина со стопкой купленных книг, — это практически уникальная возможность увидеть, как он выглядит. Все потому, что парень не любит публичность и даже не ведет социальные сети. Единственным исключением стал YouTube: месяц назад Бланкет создал канал Film Family, где вместе с двоюродным братом Таем делает обзоры на новые киноленты и составляет свои рейтинги фильмов. Также известно, что в списке его хобби значатся боевые искусства, видеоигры и чтение.

Дебют в сети почти совпал с совершеннолетием мальчика — две недели назад Бланкету исполнилось 18 лет. Став блогером и официально взрослым человеком, он решил начать жить самостоятельно. Американские СМИ на этой неделе сообщили, что Джексон-младший приобрел особняк в Калабасасе, пригороде Лос-Анджелеса, за 2,6 миллиона долларов (взял он их из наследства, полученного от отца, или принял финансовую помощь родственников — не известно). Однако это копейки в сравнении со стоимостью печально известного ранчо Майкла Джексона под названием Neverland — его оценивают в 30,4 миллионов долларов. Калабасас, где поселился Бланкет, известен тем, что в нем живут сплошь голливудские звезды мирового масштаба. Соседями Бланкета стали его бабушка и мать Майкла Джексона Кэтрин, а также семейство Кардашьян, актриса Кэти Холмс, актер Джон Траволта и многие другие селебрити.

В новом доме Бланкета общей площадью 600 квадратных метров имеется шесть спален, восемь ванных комнат, спа-комплекс, библиотека, тренажерный зал, домашний кинотеатр и большая комната под гардероб. Этажи соединяет роскошная винтовая лестница. На первом уровне дома есть кухня, столовая, бар и гостиная с камином. На просторной территории также нашлось место для бассейна с джакузи, площадки для барбекю и крытого патио. Журналисты уже разузнали, что дом находится под круглосуточной охраной, так что подобраться к нему не так-то просто.

Бланкет Джексон с сестрой Пэрис и братом Принцем Майкл Джексон