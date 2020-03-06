Мнение: Достояние республики

06.03.2020, 1:42, Разное

Еще один перл в новой путинской конституции. Статья 67: «Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Родители в статье упоминаются только в том контексте, что их может не быть. А права родителей не упоминаются вовсе. Теперь государство будет создавать условия, а значит — и определять, как правильно нужно осуществлять воспитание. Небезызвестный уже широким кругам деятель РПЦ Смирнов сообщил, что девочкам школьное образование без надобности — их с малолетства нужно готовить к материнской работе. Киндер, кирхе, кюхе, в общем.

Отношения государства с родителями сводятся к формуле — мы вам материнский капитал, вы нам — детей. Все честно. Плодитесь и размножайтесь, а все остальное — не ваше дело. Дети теперь — наше достояние, так как государство — это не что-то абстрактное, а вполне конкретный режим власти и управления совершенно конкретной социальной группы воров и преступников. Именно они и будут определять, как именно духовно и нравственно будут развиваться ваши дети. Арестантский устав един, фершейн?

Конституцию постепенно превращают в основной закон вполне обычного тоталитарно-фашистского государства. Приводят в соответствие с реальностью, проще говоря.

Источник: Эль Мюрид



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Sony PlayStation 5 получит уникальный геймпад

25.02 / Мнение: О подступившей незаметно грандиозной катастрофе

19.01 / Мнение: Гимн антифеминизма от бывшей русской

10.01 / Ученые назвали причиной громкого храпа «жирный» язык

10.02 / Медики рассказали о симптомах и причинах комы

25.01 / Мнение: О дерзком ходе Путина, поставившем на место…

25.02 / Стали известны размеры пенсий российских экс-губернаторов

21.02 / Мнение: «Неожиданное предложение»

21.02 / Охлобыстин поддержал протоиерея Смирнова, назвавшего гражданских жен «бесплатными проститутками»

13.02 / В московском метро погиб пассажир

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика