Мнение: Достояние республики

06.03.2020, 1:42, Разное

Еще один перл в новой путинской конституции. Статья 67: «Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Родители в статье упоминаются только в том контексте, что их может не быть. А права родителей не упоминаются вовсе. Теперь государство будет создавать условия, а значит — и определять, как правильно нужно осуществлять воспитание. Небезызвестный уже широким кругам деятель РПЦ Смирнов сообщил, что девочкам школьное образование без надобности — их с малолетства нужно готовить к материнской работе. Киндер, кирхе, кюхе, в общем.

Отношения государства с родителями сводятся к формуле — мы вам материнский капитал, вы нам — детей. Все честно. Плодитесь и размножайтесь, а все остальное — не ваше дело. Дети теперь — наше достояние, так как государство — это не что-то абстрактное, а вполне конкретный режим власти и управления совершенно конкретной социальной группы воров и преступников. Именно они и будут определять, как именно духовно и нравственно будут развиваться ваши дети. Арестантский устав един, фершейн?

Конституцию постепенно превращают в основной закон вполне обычного тоталитарно-фашистского государства. Приводят в соответствие с реальностью, проще говоря.