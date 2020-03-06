Мнение: Ну ты, мать Памфилова, дала!
06.03.2020, 1:30, Разное
Вот мошенники мухлюют, крутя наперстками. Вжик-вжик! Раз-раз!
Начальница нашего ЦИКа Памфилова объявила, что голосовать за каждую поправку в Конституцию отдельно, для российских граждан «технологически немыслимо».
Официоз РИА «Новости» передает ее слова:
«Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьёзный пакет <…> это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая».
Это «ну» замечательно, прямо по Даниилу Хармсу (стихотворерие «Врун»):
— Ну! Ну! Ну! Ну!
Врешь! Врешь! Врешь! Врешь!
Еще двадцать,
Еще тридцать,
Ну еще туда-сюда,
А уж сорок,
Ровно сорок,-
Это просто ерунда!
Давайте, правящие мошенники, на голосование каждую поправку отдельно. Будет интересно. Раздайте книжку поправок с именами авторов на обложке – Путин, Исинбаева, Клишас, Мацуев, Машков, доктор Рошаль. С биграфиями авторов в конце, на мелованной бумаге. Обязательно в твердом переплете и глянцевых суперах. Будет потешно. Может, кто-то на память домой унесет. Цветы в студию той, что озвучила идею книги поправок.
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Источник: СерпомПо
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