ЦСКА пробился в плей-офф Евролиги, разгромив «Панатинаикос»

06.03.2020, 1:20, Новости дня

Столичный баскетбольный клуб ЦСКА стал участником плей-офф Евролиги. В выездном матче 28 тура против греческого "Панатинаикоса" подопечные Димитриса Итудиса разгромили соперника на его домашней площадке в Афинах.

По итогам четырех десятиминуток московские "армейцы" набрали на 31 балл больше своего соперника и одержали победу со счетом 97:66. Лучшим снайпером матча стал Дэрран Хиллард, набравший 21 очко. Также 18 баллов набрал Майк Джеймс.

После выездного успеха в Греции баскетболисты ЦСКА завоевали место в следующем раунде Евролиги. После 28 матчей красно-синие идут на пятом месте в таблице регулярного чемпионата. Всего в плей-офф выходит восемь команд.



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