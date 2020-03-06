Метеоролог пообещал россиянам идеальное лето

06.03.2020, 1:11, Разное

Известный российский метеоролог и телеведущий Евгений Тишковец считает, что грядущее лето станет идеальным для здоровья россиян. По словам специалиста, погода в стране будет очень комфортной, сообщает телеканал «Царьград».

Тишковец добавил, что назвал бы лето 2020 года «малиновым», поскольку температура воздуха в теплый период будет превышать климатическую норму. Из-за этого территория России на картах прогноза погоды будет окрашена в малиновый цвет. В интервью «Газете.ру» эксперт отметил, что уже в текущем месяце температура установит сразу три рекорда.



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