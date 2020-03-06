Москвичам пообещали около 250 километров новых дорог

06.03.2020, 1:11, Разное

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Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что власти города намерены построить в столице порядка 250 километров новых дорог к 2023 году. Чиновник заверил, что снижать темпы развития дорожно-транспортной инфраструктуры не планируется, сообщает телеканал «Царьград».

В частности, вскоре в Москве откроют Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, а также Южную рокаду. Это позволит значительно снизить нагрузку на ряд существующих трасс. Помимо дорог в Москве планируют возвести 98 мостов и тоннелей, а также 55 пешеходных переходов. 



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