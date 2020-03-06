Бритни Спирс хочет свести посвященную бывшему мужу татуировку

06.03.2020, 1:07, Разное

Американская певица Бритни Спирс заявила подписчикам, что сожалеет о тех временах, когда решилась сделать татуировку в виде игральных костей, посвященную экс-супругу Кевину Федерлайну. На своей странице в Instagram-аккаунте певица призналась, она планирует избавиться от нее.

Бритни Спирс напомнила подписчикам цитату физика-теоретика Альберта Эйнштейна о том, что «Бог не играет в кости с Вселенной», продемонстрировав на фотографии татуировку в виде двух розовых кубиков для игры. Также исполнительница добавила, что ей не нравятся рисунки на теле, и от них стоит избавиться.

В 2004 году Бритни Спирс вышла замуж за рэпера Кевина Федерлайна. Тогда же знаменитость нанесла на внутреннюю сторону запястья рисунок, изображающий игральные кости, посвятив его возлюбленному. В браке у музыкантов родились двое детей: сыновья Шон Престон и Джейден Джеймс. Однако в 2007 году пара предпочла развестись.