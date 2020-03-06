Бритни Спирс хочет свести посвященную бывшему мужу татуировку

06.03.2020, 1:07, Разное

Американская певица Бритни Спирс заявила подписчикам, что сожалеет о тех временах, когда решилась сделать татуировку в виде игральных костей, посвященную экс-супругу Кевину Федерлайну. На своей странице в Instagram-аккаунте певица призналась, она планирует избавиться от нее.
Бритни Спирс напомнила подписчикам цитату физика-теоретика Альберта Эйнштейна о том, что «Бог не играет в кости с Вселенной», продемонстрировав на фотографии татуировку в виде двух розовых кубиков для игры. Также исполнительница добавила, что ей не нравятся рисунки на теле, и от них стоит избавиться.

В 2004 году Бритни Спирс вышла замуж за рэпера Кевина Федерлайна. Тогда же знаменитость нанесла на внутреннюю сторону запястья рисунок, изображающий игральные кости, посвятив его возлюбленному. В браке у музыкантов родились двое детей: сыновья Шон Престон и Джейден Джеймс. Однако в 2007 году пара предпочла развестись.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Мнение: Сурков освобожден от должности

27.01 / «Опытная обжора»: Вернувшаяся с Сейшел Анна Семенович поправилась на 4 кг и планирует активно худеть

11.02 / США пытаются помешать России принять на вооружение ЗРК С-500

31.01 / Станислав Садальский рассказал трагическую историю главного героя киноленты «Максимка»

27.12 / Американские ученые подтвердили естественное происхождение минерала в австралийском метеорите

30.01 / «Дни.ру» дарят подарки: телефон INOI 2 Lite

03.01 / Астрофизик из США предложил запустить «звездный двигатель» для передвижения Солнца ради спасения Земли

10.01 / Успехи россиян на работе оказались связанными с внешностью

26.01 / На фоне новостей о задолженности Агата Муцениеце оправдала Павла Прилучного: «Мог просто не уследить»

16.02 / Светлана Бессараб раскритиковала слова протоиерея РПЦ, назвавшего женщин в гражданском браке «проститутками»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика