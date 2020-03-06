В Сети распространили фото Dodge Charger версии SRT Hellcat Redeye

06.03.2020, 1:06, Новости дня

Пользователям стали доступны изображения новой модели Dodge Charger, которая получила усовершенствованную модификацию под названием SRT Hellcat Redeye.

В частности, американский бренд уже приступил к тестовым испытаниям автомобиля, который официально презентуют в течение ближайших месяцев. В свою очередь, новинка получила 6,2-литровый турбированный двигатель на 797 л.с. Также заявлено, что новая модификация может похвастаться усовершенствованной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с новыми опциями. Заявлено, что инженеры существенно улучшили систему охлаждения для стабильной работы силового агрегата.

Также обновление коснулось выхлопной системы с несколькими патрубками. Некоторые инсайдеры прогнозируют, что новый экземпляр SRT Hellcat Redeye будет официально рассекречен в течение ближайших нескольких недель, однако производитель пока не называет никаких подробностей.