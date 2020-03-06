Honda рассекретила обновленный кроссовер WR-V

06.03.2020, 1:06, Новости дня

Японская компания Honda частично рассекретила новую модификацию недорогого кроссовера Honda WR-V.

В частности, инженерам марки удалось существенно расширить функционал, а также дополнить модель более роскошным дизайном кузова. Напомним, данный автомобиль выполнен на платформе от популярного кроссовера Jazz 2017 модельного года. Кроме того, отличить новинку можно по форме бамперов, решетке радиатора, а также светодиодной оптике с ходовыми огнями. Также автомобиль получил расширенные колесные арки.

Стоит отметить, что под капотом кроссовера Honda WR-V установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 90 л.с. мощности. Также в продажу поступят версии с механической трансмиссией или «вариатором». Помимо того, клиенты смогут выбрать модель с дизельным мотором.



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