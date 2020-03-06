Ученые создали новый стабильный постоянный магнит

06.03.2020, 1:06, Новости дня

Стало известно, что сотрудники Лидского университета смогли получить материал, магниты из которого являются более дешевыми, стабильными и постоянными. Предполагается, что новые магниты смогут заменить используемые сегодня редкоземельные магниты.

Известно, что в основном магниты изготавливаются из сплавов редкоземельных металлов. При этом добыча и переработка этих материалов всегда сопровождается созданием токсичных побочных продуктов. Таким образом, все это приводит к экологическим проблемам вокруг редкоземельных шахт и нефтеперерабатывающих заводов. Специалисты из Лидского университета попытались решить эту проблему, разработав новый материал, из которого можно получать более качественные и выгодные магниты.

До изготовления из полученного материала магнитов еще далеко, однако планируется, что его можно будет использовать в турбинах, двигателях и магнитных запоминающих устройствах.



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