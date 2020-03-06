Новое поколение седана BMW 7-Series заметили на тестах

06.03.2020, 1:06, Новости дня

Фотошпионы поделились снимками новой модификации роскошного седана BMW 7-й серии во время тестовых испытаний.

В свою очередь, на рынок поступит модель с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками. Также инсайдеры прогнозируют, что в продаже может появиться также электрическая модификация седана. Следует отметить, что автомобиль довольно давно стали испытывать, что свидетельствует о расширенных обновлений. Кроме того, по фотографиям указали, что обнаружен экземпляр с ДВС. Автомобиль окажется достаточно привлекательным по дизайну, однако наибольший интерес вызывает гибридная версия.

Кроме того, данная версия сможет преодолеть на полном заряде батареи порядка 700 километров, тогда как общая мощность электрических установок «зеленой» модификации составит около 650 л.с.



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