Миграционный кризис на турецко-греческой границе и политика Эрдогана

06.03.2020, 0:44, Новости дня

В то время, как Греция пытается развернуть тысячи мигрантов, рвущихся в страну через границу с Турцией, турецкое правительство направило в пограничные районы 1000 военнослужащих дополнительно.

Ранее Анкара обвинила греческие силы безопасности в стрельбе по мигрантам, в результате которой погибли шесть человек перед тем, как 28 февраля президент Реджеп Тайип Эрдоган решил открыть границы и позволить мигрантам двинуться в Западную Европу.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что дополнительные силы развернуты с целью помешать греческим властям отправить мигрантов обратно в Турцию, что он назвал незаконным.

«Они (греческие силы безопасности) ранили 164 человек. Они попытались вытеснить 4 900 человек обратно в Турцию, – сказал Сойлу, беседуя в четверг с журналистами неподалеку от границы с Грецией. – Мы направляем 1000 спецназовцев в пограничную систему… чтобы предотвратить вытеснение».

Как сообщают в управлении губернатора турецкого пограничного города Эдирне, шесть мигрантов были ранены, один – смертельно. В том же докладе сообщается, что мигранты получили ранения в ноги и промежность, а один – в голову. Афины опровергают эти сообщения, называя их «фейковыми новостями».

Греция и ЕС под прицелом критики

Международные правозащитные организации осуждают тактики греческих пограничников.

«Это крайне неприятное зрелище. Греческие пограничники неоднократно применяли слезоточивый газ, чтобы вынудить толпы людей повернуть назад, – отмечает эксперт по Турции из Amnesty International Эндрю Гарднер. – Есть сообщения о ранениях, и мы видели по меньшей мере три машины скорой помощи, спешившие к границе».

Тем временем лидеры Евросоюза в среду посетили Грецию в знак солидарности. Поддерживая жесткую позицию Афин, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Грецию «щитом Европы».

«Они хвалят греческих пограничников за применение слезоточивого газа и других насильственных мер с целью предотвратить пересечение границы, а также за опасное и, возможно, преступное поведение в отношении просителей убежища, – отмечает директор европейской программы Human Rights Watch Лотте Лейхт. – Если самые высокопоставленные европейские чиновники готов закрывать глаза на такие нарушения международного законодательства, они поощряют дальнейшее подобное поведение».

Стратегия Эрдогана

На прошлой неделе Эрдоган застал Евросоюз врасплох, объявив, что Турция больше не может нести на себе груз размещения 4 миллионов беженцев и больше не будет мешать желающим попасть в соседние страны ЕС.

«Это отчаянная попытка привлечь внимание Европы, и она достигла цели, – отмечает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Асли Айдинтабас. – Турция хочет изменить условия договоренности о беженцах от 2016 года и получить больше финансирования на тех беженцев, которые уже находятся на ее территории».

Миграционное соглашение от 2016 года положило конец массовому передвижению беженцев из Турции в Европу. Однако Эрдоган обвиняет Брюссель в невыполнении финансовых обязательств, а также ряда политических уступок, в том числе о безвизовом въезде в ЕС для турецких граждан. Брюссель в ответ обвиняет Анкару в невыполнении ее обязательств.

Однако, судя по всему, обостряющийся кризис на границе с Грецией заставил европейских лидеров сосредоточиться на попытках найти решение.

Эрдоган преуспевает?

В понедельник Эрдоган заявил, что европейские лидеры «выстраиваются в очередь», чтобы с ним поговорить. Глава Европейского совета Шарль Мишель встретился с президентом Турции в среду.

Однако аналитики полагают, что новый жесткий подход Эрдогана обусловлен и внутреннеполитическими соображениями. Открытие границ совпало с гибелью более 30 турецких военнослужащих в Сирии.

«Есть цель, которая меняет внутреннеполитическую дискуссию. Думаю, после атаки сирийских и российских сил на турецких военнослужащих турецкая общественность возмущена», – отмечает Айдинтасбас.

Следовательно, новый сюжет о беженцах на турецкой границе может повлиять на настроение общественности, переключив возмущение на европейцев.

В прошлом месяце Анкара усилила военное присутствие в сирийской провинции Идлиб, чтобы помешать Дамаску взять под контроль последний оплот сирийских повстанцев.

Эрдоган обещает не допустить падения Идлиба, предупреждая, что это приведет к тому, что в Турцию хлынут еще больше мигрантов. Турецкий лидер пытается увязать судьбу Идлиба с миграционным кризисом.

«Если европейские страны хотя урегулировать миграционный кризис, им придется поддержать политические и гуманитарные рещения Турции в Сирии», – заявил в среду Эрдоган, выступая в парламенте.

Турецкий президент хочет, чтобы европейские страны поддержали его план создания в Идлибе безопасной зоны, обеспеченной бесполетным режимом. Судя по всему, эта стратегия начинает находить некоторую поддержку.

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник высказалась за создание безопасной зоны. В среду министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок написал в «Твиттере»: «Разворачивающаяся в Идлибе гуманитарная катастрофа огромна. Еще миллион беженцев вынуждены бежать. Вот почему я призываю к деэскалации и проведению переговоров между ЕС, Россией и Турцией о создании над Идлибом бесполетной зоны для Асада».