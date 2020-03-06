В СБ ООН обсудили кибератаки, которым подверглась Грузия

06.03.2020, 0:44, Новости дня

По просьбе послов США, Великобритании и Эстонии в четверг в Совете Безопасности ООН прошла встреча, посвященная кибератакам, которым подверглась Грузия и которые, как утверждается, совершила Россия.

Встреча в Совбезе, как сообщила корреспондент «Голоса Америки» в ООН Маргарет Бешир, была закрытой.

В феврале постоянный представитель Грузии в ООН направил Совету Безопасности письмо о крупномасштабной кибератаке, предпринятой против правительства Грузии и грузинских медиа в октябре прошлого года.

В сегодняшнем заявлении для прессы дипломаты США, Великобритании и Эстонии указали на очевидность того, что к этой кибератаке причастна служба российской военной разведки (ГРУ) и что цель этого вмешательства состояла в том, «чтобы посеять раздор и расстроить жизнь рядовых граждан Грузии».

Эти кибератаки, считают дипломаты трех западных стран, являются частью длительной российской кампании враждебной и дестабилизирующей деятельности против Грузии и являются фрагментом более широкой картины злонамеренных действий России против целого ряда западных стран.

«Безответственность в киберпространстве вредна для всех нас. Мы вместе с международным сообществом продолжим наши усилия по поддержанию международной основы ответственного государственного поведения в киберпространстве», – говорится в заявлении послов США, Великобритании и Эстонии.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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