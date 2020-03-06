Мнение: Сирийский тупик президентов России и Турции

06.03.2020, 0:42, Разное

Президент Турции прилетел в Москву.

Президент Турции встретился с президентом России.

Президент России поблагодарил президента Турции за то, что тот «согласился приехать к нам». Потому что, как сказал Путин, «у нас, как всегда, есть о чём поговорить. А сейчас ситуация в известной зоне, в Идлибе, в Сирии, обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора».

И это правда. Ситуация в сирийском Идлибе – хуже некуда. «Гибель 33 турецких солдат 27 февраля в сирийском Идлибе стала самой крупной потерей турецкой армии с 1993 года. Трагедия всколыхнула турецкое общество. В конце прошлой недели в разных уголках страны прошли похороны. Солдат хоронили с особыми почестями, на церемониях присутствовали и высшие турецкие чиновники, и руководители почти всех политических партий. Репортажи с похорон несколько дней подряд показывали по всем телеканалам» (отсюда).

Очевидно, что после встречи Путина и Эрдога в провинции Идлиб вроде бы должны произойти радикальные перемены.

Если в провинции Идлиб перестанут гибнуть солдаты армий Турции и Сирии, можно будет сделать вывод, что Путин и Эрдоган контролируют ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Но тогда невольно возникнет вопрос, если Путин и Эрдоган контролируют ситуацию, почему же гибли солдаты армий Сирии и Турции?

Но если в сирийской провинции Идлиб ничего не изменится, возникнет другой вопрос: кто же контролирует там ситуацию? Тупик какой-то… Или не тупик?

Фотография отсюда