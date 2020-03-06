Алексей Панин признался, что наблюдал за занятиями сексом жены с другими мужчинами

06.03.2020, 0:37, Разное

Известный российский артист Алексей Панин побеседовал с журналистом Дмитрием Гордоном. Знаменитость вспомнил, как наблюдал за женой, когда она занималась сексом с другими людьми.
Очередным гостем передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» стал актер Алексей Панин, который прославился не только работами в отечественном кинематографе, но и эпатажными выходками. В беседе с телеведущим и журналистом он вспомнил сексуальные игры при участии супруги и его самого. Себя кинодеятель назвал свингером и бисексуалом.

Алексей Панин отметил, что проживал в большом доме, и все присутствующие в определенный момент люди занимались сексом и «были счастливы». Актер не помнит всех, с кем предавался любовным ласкам. Принимала участие в оргиях и супруга артиста, при этом она занималась любовью с посторонним мужчиной на глазах Панина, но он радовался за нее, потому как знал, женщине в тот момент хорошо. Звезда отечественного кино признался, что любил спутницу жизни и доверял ей.

Алексей Панин три раза вступал в брак. Его первой избранницей являлась коллега по творческому цеху Юлия Юдинцева, которая родила ему дочь. Также артист был женат на Татьяне Савиной и Людмиле Григорьевой. Знаменитость встречался с разными актрисами, в том числе, Мариной Александровой, Катериной Шпицей, Любовью Зайцевой и другими. Панин обучался в ГИТИСе и на первом курсе получил предложение сняться в фильме «Романовы. Венценосная семья».



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