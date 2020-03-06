Россия и Турция согласовали документ по урегулированию ситуации в Сирии

06.03.2020, 0:30, Новости дня

В Москве завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры длились 5 часов и 40 минут. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. Как сказал после встречи Путин, Россия и Турция согласовали совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии.

Россия и Турция согласились, что сирийский конфликт не имеет военного решения. С 0:00 6 марта будет введен режим прекращения огня в Идлибе. Также было принято решение о создании коридора безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

С 15 марта начнется совместное российско-турецкое патрулирование вдоль трассы М4 в Сирии.

«Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии, но всегда нам удавалось находить точки соприкосновения, так произошло и в этот раз. Мы исходим из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии», — сказал Путин.

«Атаки сирийского правительства в Идлибе нарушили перемирие, установленное соглашением в Сочи. Турция перед угрозой не будет стоять сложа руки. Турция оставляет за собой право ответить на нападения со стороны режима Сирии», — отметил в свою очередь Эрдоган.

Как отмечает издание, сначала Путин и Эрдоган общались тет-а-тет, а потом обсуждение продолжилось с участием делегаций. На встрече обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе.

Встрече в Москве предшествовали 3 раунда переговоров между странами на уровне экспертов, однако достичь договоренностей по их итогам не удалось.

27 февраля Турция начала операцию «Щит весны» после того, как стало известно о гибели более 30 турецких военных в результате авиаудара сирийских сил. По данным Минобороны Турции, с начала операции убиты более 3 тысяч сирийских солдат.



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