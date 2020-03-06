Британская авиакомпания Flybe обанкротилась из-за коронавируса

06.03.2020, 0:30, Новости дня

Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании Virgin Atlantic — ее основного акционера.

В заявлении отмечается, что вспышка коронавируса усугубила положение, в котором находилась Flybe. В 2019 году Virgin Atlantic создала консорциум, который пытался сохранить компанию. За 14 месяцев партнеры вложили в это 135 млн фунтов стерлингов (более $174 млн), но перевозчик не справился с последствиями распространения вируса.

Все рейсы Flybe на данный момент отменены.

Как отмечает The Guardian, бизнесмены и политики по всей Великобритании предупреждают, что крах Flybe может привести к тяжелым последствиям для экономики британских регионов после потери ключевого участника авиатранспортного сообщения.

Flybe была крупнейшим независимым региональным перевозчиком в Европе. На нее приходилось около 40% внутренних рейсов в Великобритании.



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