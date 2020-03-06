Путин поручил проработать вопрос о государственной поддержке улиток

06.03.2020, 0:30, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о целесообразности государственной поддержки компаний, которые занимаются разведением улиток. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за судьбу государственной поддержки улиток назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад правительства по этому вопросу должен быть представлен до 10 апреля.

Судьбой российских улиток Путин озаботился после встречи с представителями общественности в Адыгее, которая прошла в конце 2019 года. На ней фермер Сергей Балаев заявил о намерении разводить улиток и попросил включить это в перечень видов сельскохозяйственной деятельности. Путин эту идею поддержал.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Вдова Брайанта впервые высказалась о смерти мужа и дочки

26.02 / Полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал в Туле

11.02 / Сирия заявила о готовности отразить нападение Турции

04.02 / Политика: Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

24.02 / Польша обвинила Россию в агрессии против Украины

18.02 / В Японии испытают препараты от ВИЧ в лечении коронавируса

28.01 / Потерянное судно «Энигма Астралис» нашли на дне Охотского моря

27.02 / Поиски пропавших в море мальчиков приостановлены из-за погоды

25.02 / Из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, в Киев за день прилетело более 600 граждан

03.02 / Победительница Australian Open Кенин поднялась на седьмое место в рейтинге WTA

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика