Путин поручил проработать вопрос о государственной поддержке улиток

06.03.2020, 0:30, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о целесообразности государственной поддержки компаний, которые занимаются разведением улиток. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за судьбу государственной поддержки улиток назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад правительства по этому вопросу должен быть представлен до 10 апреля.

Судьбой российских улиток Путин озаботился после встречи с представителями общественности в Адыгее, которая прошла в конце 2019 года. На ней фермер Сергей Балаев заявил о намерении разводить улиток и попросил включить это в перечень видов сельскохозяйственной деятельности. Путин эту идею поддержал.