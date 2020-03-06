«Когалымавиа» требует $200 млн от Египта за теракт над Синаем

06.03.2020, 0:18, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровАвиакомпания «Когалымавиа», чей самолет Airbus А321, летевший с египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Петербург, разбился 31 октября 2015 года над Синаем в результате теракта, подала иск против Египта, потребовав компенсацию почти в $200 млн. Вторым истцом в этом процессе выступает турецкий туроператор Prince Group: большинство пассажиров были клиентами его компании. Иск подан в Постоянный арбитражный суд (PCA, Permanent Court of Arbitration) при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге.

 

Airbus А321 разбился вскоре после взлета: он находился в воздухе всего лишь 23 минуты. Погибли все 224 человека, находившиеся на его борту, в том числе 25 детей. Все они возвращались домой после отдыха на море. 

ФСБ России объявила, что причиной катастрофы стал взрыв, а позже ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». По данным ФСБ и британских следователей, в самолет было заложено самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте. При анализе записей «черных» ящиков самолета на последних секундах перед крушением слышен посторонний шум — звук взрыва бомбы. 

 

Взрывное устройство, по давным следователей, было заложено возле топливного бака самолета или в том месте, где топливный шланг подходит к двигателю. Террористы, по всей видимости, рассчитывали на то, что топливо загорится и уничтожит все следы взрыва, что и произошло: следы взрывчатых веществ обнаружить в обломках самолета не удалось.

Вероятным исполнителем теракта иностранные спецслужбы считают работника аэропорта Шарм-эль-Шейх (или связанного с ним человека), который подложил бомбу в самолет на вылете из Египта. 

 

После теракта «Когалымавиа» обанкротилась. В этой связи оба истца, и авиакомпания, и туроператор, требуют компенсировать им как прямой ущерб вследствие теракта на борту Airbus А321, так и потерю инвестиций в экономику Египта. После теракта Россия прекратила отправку организованных туристов в Египет. 

Родственникам погибших в теракте страховые компании изначально выплатили лишь 32 млн рублей. Те посчитали эти суммы недостаточными и подавали коллективный иск на общую сумму более 93 млрд рублей (около €1,4 млрд) в Замоскворецкий суд Москвы — к страховщикам  «Ингосстраху» и «Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти», туроператору Brisco, «Когалымавиа» и лизинговой фирме «ЭирКап».



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