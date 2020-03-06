Вучич — сербы предпочли бы «замороженный конфликт» с Косово — но переговоры должны продолжаться

06.03.2020, 0:17, Новости дня

Большинство сербов предпочитают находиться с непризнанной республикой Косово в состоянии «замороженного конфликта», однако президент Александр Вучич считает, что с Приштиной необходимо вести реальный диалог, заявил сам сербский лидер в интервью Foreign Policy. При этом, по его мнению, возможный компромисс должен выглядеть как поражение для обеих сторон, но одновременно быть для них и маленькой победой.



Reuters

На этой неделе президент Сербии Александр Вучич прибыл в Вашингтон на встречу с высокопоставленными американскими чиновниками. Считается, что Балканы находятся в мёртвой зоне американской внешней политики, однако в последнее время регионом всё больше интересуются такие соперники США, как РФ и Китай.

Страны на Западных Балканах стремятся вступить в НАТО и ЕС. Однако, перед тем как Брюссель сможет начать переговоры о сербском членстве в ЕС, Белграду предстоит преодолеть крупное дипломатическое препятствие: спор с частично признанной республикой Косово, которая провозгласила свою независимость от Сербии в 2008 году. США и ещё около сотни стран признают такой статус Косово, чего нельзя сказать о России, Китае и пяти членах ЕС.

Спор между Сербией и Косово продолжает оставаться крупным фактором, способствующим росту региональной напряжённости. Вместе с тем президент США Дональд Трамп поручил поспособствовать решению этой проблемы послу Ричарду Гренеллу, которого недавно назначили и. о. главы американской разведки. При этом в понедельник Вучич провёл встречу с президентом Косово Хашимом Тачи, Гренеллом и советником Трампа по нацбезопасности Робертом О’Брайаном.

Во время своего визита в Вашингтон Вучич дал интервью Foreign Policy, в котором рассказал об отношениях между Белградом и Косово, диалогом между Сербией, Китаем и Россией, а также о желании приобрести американское вооружение.

Прежде всего, президент Вучич надеется на то, что Косово отменит пошлины против Сербии под давлением США. «Я с нетерпением жду установления лучших экономических связей и возможности прийти к лучшему взаимопониманию. Для этого нам нужен диалог. Нам нужно больше переговоров», — отметил сербский лидер.

На вопрос о том, рассмотрит ли Белград вопрос признания Косово в том случае, если оно отменит пошлины, Вучич ответил отрицательно. «Нельзя награждать за то, что вы ввели против Сербии пошлины. Нельзя награждать за то, что вы говорите «а теперь нам нужен с вашей стороны ряд уступок». Нам нужно лишь вернуться к тому же положению, которое было до введения этих пошлин. И мне, по правде говоря, это кажется логичным. Я понимаю необходимость реального диалога, и я понимаю необходимость решения проблемы. Мне нелегко даётся эта фраза, потому что если вы спросите сербов, то большинство из них предпочло бы замороженный конфликт любому решению. Я не принадлежу к этому широкому большинству», — подчеркнул президент.

По мнению Вучича, для того чтобы разрешить ситуацию приемлемым как для Сербии, так и для Косово способом, который в то же время примет и сербский народ, стороны должны продолжать диалог и пытаться нащупать возможный компромисс. «Повторюсь, я не знаю, на что он может быть похож, но он должен выглядеть как поражение для обеих сторон, с тем чтобы он обернулся для них же маленькой победой», — отметил сербский лидер.

Однако несмотря на то, что Вучич встречался с Тачи и премьер-министром Косово Альбином Курти на полях Мюнхенской конференции по безопасности, реальной дискуссии там не вышло. «Это была публичная встреча, а затем Курти хотел сказать что-то не только против меня, но и против Тачи. А я сказал: «Ладно, вы, как Гегель, лучший философ в мире. Вы всё знаете». И всё. Ничего хорошего, рационального и реально путного для процесса», — вспоминает сербский лидер.

Тем не менее Вучич подчеркнул, что хотел бы остановиться поподробнее на теме покупки оружия как у России, так и у других стран. «(Вопрос касается. — ИноТВ) того, что я заявил госсекретарю Майку Помпео этим утром. Время от времени вы критикуете нас из-за покупок российского вооружения и прочих товаров. Ладно, я хочу купить ваше оружие. Но мне нет нужды всё это выслушивать. «Зачем вы покупаете вон то, и почему вы не покупаете вот это?» Вы продаёте или нет? Вам деньги наши нужны»? — заявил Вучич.

«А затем я в первый раз услышал: «Ладны, мы готовы это обсудить», — продолжил он. — Поэтому теперь мы собираемся закупить больше оружия у Израиля, США, а в будущем также и у Великобритании. Именно это я и обсуждал с премьер-министром Борисом Джонсоном два дня назад. Я спросил его: «Вы хотите это продать»? Вы все, хватит жаловаться. Просто дайте мне его купить. Если так можно, то мы так и поступим. Вот и всё».

При этом на вопрос о том, каким образом он собирается уравновешивать отношения с Россией и с Западом, Вучич ответил, что дело здесь вовсе не в сохранении баланса. «Дело не в балансе. Просто рассмотрим нашу ситуацию: у нас есть проблема Косово. Кто пока что не признал Косово? Нужна ли нам их поддержка на переговорах с Приштиной и Совбезом ООН. Да, нужна. Я по-прежнему считаю, что курс на вступление в ЕС — это неизбежность, о чём я говорю даже Путину, когда мы с ним проводим пресс-конференции. Каждый раз, когда я там оказываюсь, я говорю: «Да, у нас отличные отношения, но, как и всегда, я должен подчеркнуть, что Сербия придерживается курса на вступление в ЕС и продолжит им идти и впредь». И это всё. Наш товарооборот с Германией на 40 процентов больше… чем с Россией», — добавил он.

То же самое, по его мнению, касается и Китая. «ЕС недавно начал задавать нам много вопросов о Китае, китайских инвесторах, китайских инвестициях. Но что касается нас, это семечки по сравнению с вашим сотрудничеством с Китаем… Или вам можно этим заниматься, но нам нельзя?… И на эти вопросы нет ответов», — заметил Вучич.