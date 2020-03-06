Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась на публике в прозрачной блузе без бюстгальтера

06.03.2020, 0:07, Разное

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли посетила кинофестиваль Cana Dorada, проходивший на территории Доминиканской республики. Звезда исторического сериала «Великолепный век» поразила публику, выйдя на красную дорожку в прозрачной блузе без бюстгальтера.
Обнаженную грудь знаменитости едва прикрывали элементы цветочного принта. Провокационным нарядом актрисы поклонники смогли полюбоваться на видео, обнародованном в ее Instagram-микроблоге. Ролик представляет часть интервью, которое Узерли дала одному из журналистов на Cana Dorada. Актриса поделилась впечатлениями от пребывания в стране, особенно восторгаясь местной кухней, приветливостью людей и множеством достопримечательностей. Не оставила звезда без внимания и высокий уровень организации фестиваля.

Фолловеры выразили восхищение внешностью похудевшей Узерли, похвалили ее за знание английского языка. Однако больше всего внимание привлек сексуальный наряд знаменитости, решившейся выйти на публику без нижнего белья. Сквозь модную блузу, дополненную розовой юбкой, поклонники смогли заметить отсутствие бюстгальтера.



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