Рада отправила в отставку Рябошапку, в Украине хотят отменить массовые мероприятия из-за коронавируса. Главное за день

06.03.2020, 0:06, Новости дня

Недоверие генпрокурору

На внеочередном заседании Верховная Рада приняла постановление о недоверии генеральному прокурору Украины Рябошапке. «За» проголосовали 263 народных депутата.

Авторы постановления о недоверии вменяли генпрокурору отсутствие прогресса в делах экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, мэра Львова Андрея Садового, замалчивании хода расследования деятельности компании Burisma и т.д.

Рябошапка выступил в парламенте с отчетом, в котором заявил, что был независимым прокурором, которого «можно только уволить». Он демонстративно отказался отвечать на вопросы нардепов и покинул сессионный зал.

Санкции ЕС

Европейский союз продлил до 6 марта 2021 года санкции в отношении беглого президента Украины Виктора Януковича и девяти его соратников, но исключил из санкционного списка экс-премьера Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Конец обсервации

Обсервация в медицинском центре «Новые Санжары» в Полтавской области закончилась, ни у кого из украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая, симптомов заболевания коронавирусом нет, сообщила бывший министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Коронавирус. Украина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о планах запретить проведение массовых мероприятий в стране в связи с опасностью распространения коронавируса.

Карантинные меры уже введены в Черновицкой области, приостановлены занятия в школах. В регионе госпитализировали еще пять человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников меньше путешествовать за границу из-за распространения коронавируса.

Договоренности Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган согласовали меморандум по поводу деэскалации ситуации в Сирии. Предусмотрено прекращение огня вдоль линии соприкосновения в провинции Идлиб с полуночи 6 марта.

Умер Перес де Куэльяр

В Лиме в возрасте 100 лет скончался Хавьер Перес де Куэльяр, перуанский политик и дипломат, который с 1982-го по 1991 год был генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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