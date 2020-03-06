Турция сообщила о гибели своих военных в Идлибе

06.03.2020, 0:05, Новости дня

В сирийском Идлибе погибли еще двое турецких военных, сообщило минобороны страны.

Военные погибли «в результате обстрела» со стороны сирийских сил, говорится в сообщении военного ведомства. Еще три человека получили ранения. Турция открыла «ответный огонь», передает РИА «Новости».

В четверг администрация приграничной турецкой провинции Газиантеп сообщила о гибели военного в Идлибе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным они договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе с 00.00 пятницы.