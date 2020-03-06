Трамп собрался предложить РФ и Китаю «смелую инициативу»

06.03.2020, 0:05, Новости дня

США предложат РФ и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд в ООН зачитал письмо, в котором Трамп сообщил о своем намерении предложить Москве и Пекину «смелую новую инициативу». Данная инициатива, по словам Трампа, будет касаться «трехстороннего контроля за вооружениями». Вашингтон считает, что это позволит «избежать дорогостоящей гонки вооружений», передает РИА «Новости».

Напомним, РФ указывала, что США хотят подключить Китай к договору о контроле над вооружениями, но согласия Пекина так и не получили. При этом Москва считает, что участие Великобритании и Франции также необходимо.

Россия выступает за продление СНВ-3 «без предварительных условий и искусственных затяжек».