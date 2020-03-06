Исполнение «Ленинградской симфонии» 1942 года реконструировали в Самаре

06.03.2020, 0:05, Новости дня

В Самарском театре оперы и балета вновь звучит седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, премьера которой состоялась 5 марта 1942 года, сообщают СМИ.

Идею реконструировать памятный вечер в год 75-летия Победы предложил глава Самарской области Дмитрий Азаров, передает ГТРК «Самара».

Торжественный вечер посетила Нелли Канделаки, свидетель первого исполнения симфонии в Куйбышеве в 1942 году.

Куйбышев тогда стал «запасной столицей» – в город эвакуировали оборонные предприятия, дипломатические миссии, учреждения культуры. Был эвакуирован и Большой театр.

5 марта оркестр театра под управлением дирижера Самуила Самосуда исполнил только что завершенную «Ленинградскую симфонию». Исполнение транслировали по всем радиостанциям СССР.

В феврале Волгоград (с 1925 года по 1961 год – Сталинград) отметил годовщину победы в Сталинградской битве участием во всероссийской акции «Память в танце. Случайный вальс». Свыше 200 волонтеров станцевали с горожанами под одну из самых известных песен военных лет «Случайный вальс».



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