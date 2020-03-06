Сколько яиц в день можно съесть без риска для здоровья

06.03.2020, 0:05, Новости дня

Если съедать не более одного яйца в день, риск сердечно-сосудистых заболеваний не увеличится, показали американские ученые. Результаты исследования опубликованы в BMJ.

Группа исследователей из Школы общественного здравоохранения имени Т.Х.Чана Гарвардского университета проанализировала данные трех крупных исследований, в которых участвовали 215000 человек без серьезных хронических заболеваний на момент начала исследования. За состоянием их здоровья наблюдали в течение 34 лет.

Исследователи изучили рационы участников и выяснили, что обычно люди съедают от одного до пяти яиц в неделю. Оказалось, что такое количество яиц не повышает риск инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и инсульта. Связь между потреблением яиц и сердечно-сосудистым риском была обнаружена только для людей, которые страдают сахарным диабетом 2 типа.

«В среднем, большинство людей не съедает больше одного яйца в день. Можно есть два яйца на завтрак, но только два или три раза в неделю. Таким образом, среднее потребление фактически оказывается меньше одного яйца в день», – пояснил Фрэнк Ху (Frank Hu), соавтор исследования.

Кроме того, ученые провели метаанализ 28 европейских, американских и азиатских исследований, в совокупности изучивших привычки в потреблении яиц 1,7 миллионов человек. Данные этих исследований также подтверждают, что одно яйцо в день не оказывает негативного влияния на здоровье сердца.

В азиатских исследованиях выявлена связь употребления яиц с некоторым снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые предложили объяснение, что в азиатских культурах яйца обычно находятся в составе различных блюд, тогда как на западе яйца зачастую едят отдельно, причем с красным или переработанным мясом и белым хлебом.

Результаты исследования соответствуют рекомендациям 2019 года Американской кардиологической ассоциации по контролю холестерина.



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