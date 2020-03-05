Мнение: Дети готовы к бесполой магии

05.03.2020, 23:59, Разное

Наконец-то. Крестную фею Золушки сыграет чернокожий мужик (?), а сама фея будет "гендерно-нейтральной".

В ремейке «Золушки» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная. Об этом сообщает СBS News.

Отмечается, что актер Билли Потер согласился принять участие в проекте, премьера которого запланирована на 2021 год. «Мы представляем этого персонажа как гендерно-нейтрального, по крайней мере именно так я его играю. И это действительно сильно», — заявил артист, добавив, что «у магии нет пола». По словам Портера, «Золушка» станет классической сказкой для нового поколения, которое спокойно относится к появлению таких героев на экране. «Я думаю, что новое поколение действительно готово. Дети готовы. Именно взрослые замедляют процесс», — пояснил он.

https://lenta.ru/news/2020/03/05/feya/ — цинк

Из прочих новшеств необходимо, чтобы принц нашел на балу туфельку чернокожего фея и любовь преодолела все преграды на пути к магической толерантности.