Названы детали, которые могут взорваться в автомобиле

05.03.2020, 23:37, Разное

В конструкции автомобилей имеются определенные детали, которые не могут похвастаться хорошим качеством и продолжительностью работы. Некоторые из них способны взорваться во время эксплуатации машины.
Без видимых причин может взорваться огнетушитель, который не прошел сертификацию. В структуре преднатяжителя ремня присутствует пиропатрон, срабатывавший при незначительном столкновении. Небезопасны иногда защитные подушки: если демонтирован руль, то данный элемент может быть неправильно подключен. Взрывы происходят на карбюраторах, когда водитель спровоцировал появление искры, а горючее перед этим «шло в действие».

Хлопок случается и с лампой, но это актуально, по больше счету, для старых транспортных средств. Также сильно перекачанная шина взрывается при повреждении корда. В случае утечки водорода любая искра способна привести к пожару, а масляный фильтр разрывается по швам при запуске автомобиля в холод зимой.



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