Мнение: О реальной пользе живительных санкций

05.03.2020, 23:32, Разное

И всё-таки не очень правы те «Искандеры», что продолжают смеяться над живительными санкциями против России, введёнными по разным поводам после #Крым­а. Вопреки мнению хохотунчиков, они… работают.

Пусть и медленно.

Работают в главном, для чего они были предназначены.

Нет, дело не в «обрушении» российской экономики, которая благодаря всё ещё дорогой нефти стоически выдерживает санкционные ограничения и даже где-то развивается. Зерном, например, стала хорошо торговать в последние годы…

Смотрим на картинку в статике.

Здесь сведены воедино результаты свежего опроса Pew Research относительно имперского синдрома у разных стран Европы. На карте – доля согласных с тем, что её стране по праву должна принадлежать часть соседнего государства.

По этим данным, #Россия – далеко не главный имперец на территории Старого Света. Венгры, например, или греки намного воинственнее на словах. Хотя и сидят тихо на деле. Но самое главное даже не это.

Подобные опросы Pew проводит более-менее регулярно. И в динамике доля россиян, согласных с территориальными притязаниями к соседям, постепенно снижается. Скажем в 2009 году она была на уровне 58%, а к 2015 г. увеличилась до почти двух третей населения. Теперь же произошёл быстрый и существенный откат.

Конечно, текущий результат – это всё равно много. В 1992 году, когда память об СССР была ещё жива, только 36% россиян полагали, что какие-то части бывших союзных республик должны бы, по-хорошему, принадлежать Российской Федерации. С другой стороны, процент сограждан с имперскими амбициями пошёл вниз и опустился даже ниже докрымского уровня. То есть, плавное отрезвление всё же происходит на фоне затяжной стагнации, вызванной в том числе западными санкциями и российскими контрсанкциями…

Получается, #санкции всё же людей вразумляют, пусть и постепенно?