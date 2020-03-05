Мнение: Иранский всплеск

05.03.2020, 23:18, Разное

В Иране масштабный всплеск числа зараженных. За одни сутки прирост составил 20 процентов — около 600 человек. Сейчас официально зараженными считаются 3,5 тысячи человек (вместе с "новенькими"). На месяц закрыты все учебные учреждения.

Данные из Ирана продолжают выглядеть крайне недостоверными — соотношения между заразившимися, умершими и выздоровевшими вообще никак не соответствуют мировым пропорциям. Либо иранские власти банально фальсифицируют происходящее, либо они не владеют обстановкой. И то, и другое точно не в их пользу.

Единственно разумным выходом может стать полная транспортная блокада Ирана до того, как иранские власти начнут давать хоть сколько-нибудь достоверную информацию.